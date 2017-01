W końcu sprawdzą nieczynną kładkę w Ustce. Znalazł się chętny biegły

Ekspertyza polegająca na tak zwanym zabezpieczeniu dowodów, czyli ocenie stanu technicznego przeprawy i przyczyn jej uszkodzenia, jest niezbędna do naprawienia zwodzonego mostu. Władze Ustki spierają się z wykonawcą kładki, kto zawinił. Firma za naprawienie przeprawy zażądała dwóch milionów złotych.Rzecznik Urzędu Miejskiego w Ustce Jacek Cegła podkreśla, że najważniejsze jest jak najszybsze uruchomienie przeprawy. - Jak tylko sąd rozstrzygnie sprawę, ogłaszamy przetarg na remont kładki. Już dzwonią do nas firmy zainteresowane wykonaniem naprawy. Chcemy uruchomić kładkę, a potem obciążymy kosztami winnego. Teraz nie rozstrzygamy, kto zawinił, to zbada sąd.Władze Ustki uważają, że wadliwe działanie kładki może być wynikiem błędów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Z kolei wykonawca jest przekonany, że to budowa pobliskiego, nowego basenu portowego naruszyła stabilność konstrukcji. Most jest nieczynny od roku.Budowa przeprawy kosztowała cztery i pół miliona złotych. Przesuwny most wyłączono z użytkowania ze względu na dziwne szarpnięcia i stuki, które miały miejsce podczas otwierania przeprawy. Projektant i wykonawca kładki firma Hydro Nawal dowodzi, że fundament pylonu osłabiła budowa nowej części portu. Konstrukcja miała się odchylić od pionu i to z kolei zakłócić proces otwierania 53-metrowej długości konstrukcji. Władze miasta mają wątpliwości, czy przeprawa była właściwie eksploatowana i konserwowana.Budowa była planowana od lat, bo komunikacja pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Ustki wymagała objeżdżania portu. Kładka umożliwiała przedostanie się na drugą stronę kanału portowego w kilkadziesiąt sekund. Również karetce pogotowia.

Przemysław Woś/mmt