Most w Tczewie w całości zabytkiem? To znacznie ułatwi remont

Starostwo Powiatowe w Tczewie chce, aby tamtejszy most z XIX wieku w całości stał się zabytkiem. Ma to być sposób na pozyskanie większych pieniędzy na kolejny etap remontu.

Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, urzędnicy chcieliby zwiększyć dofinansowanie o połowę. Na dziś Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju deklaruje 50-oprocentowe wsparcie. Gdyby jednak konserwator uznał most z połowy XIX wieku w całości za zabytek, ministerialną dotację można by podnieść do 75 procent.Rozmowy na ten temat trwają. Obecnie prowadzone są jeszcze warte 30 milionów złotych prace przy trzech najstarszych przęsłach z kratownicą Lenza. Kolejny etap robót, bliżej nurtu Wisły, ma się rozpocząć w maju. Zdaniem starostwa modernizacja może się zakończyć za sześć lat. Ruch na moście ma zostać wznowiony w 2019 roku.

Sebastian Kwiatkowski/mmt